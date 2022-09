Moratórias acabaram, há dificuldades "contidas" nos créditos, mas Centeno vê sentimento "bastante positivo"

Há um desfasamento entre o fim das moratórias e o efeito que o retomar do pagamento de prestações nos créditos pode ter nas famílias e nas empresas. Nem tudo pode ser avaliado agora, o que exige cautela. Há dificuldades a registarem-se, mas o impacto é limitado. Para já, o sentimento é “positivo”, segundo o governador do Banco de Portugal.

“Devemos permanecer cautelosos. Temos de identificar desenvolvimentos que possam não ser visíveis. Mas o sentimento generalizado é, dentro da cautela, bastante positivo”, declarou Mário Centeno na conferência de imprensa desta segunda-feira, 20 de dezembro, para a apresentação do relatório de estabilidade financeira. “Não vemos aparecer, de forma imediata, dificuldades”, assinalou.

“O processo de reconhecimento das dificuldades segue o que são os timings normais”, diz Centeno. A deterioração da qualidade de crédito, dentro dos empréstimos em moratória, foi acontecendo “ao longo de todo este tempo”, mas esse aumento foi “contido”, nas palavras do líder do supervisor.

As moratórias foram uma das respostas à crise pandémica, não havendo o pagamento de prestações durante meses para famílias e empresas. A maior parte das moratórias terminou em setembro, mas há algumas, acedidas este ano, que terminam até ao fim do ano.

“A informação recolhida junto das principais instituições bancárias sugere que os riscos de incumprimento se encontram mais controlados do que o inicialmente esperado, apesar da incerteza que ainda existe. No geral, o setor dos particulares demonstrou maior resiliência, enquanto no caso das empresas, em especial nos setores mais vulneráveis, poderão existir mais dificuldades com o retomar do serviço da dívida”, revela o próprio relatório de estabilidade financeira, sem contudo avançar dados concretos, já que há o tal desfasamento na avaliação.

Perdas em empresas não viáveis

No caso das empresas, a autoridade bancária insiste na necessidade de se perceber que empresas são viáveis, para continuarem a atuar, e quais não são. “A informação preliminar relativa a outubro de 2021, para as principais instituições, não sugere uma deterioração significativa da qualidade dos empréstimos que beneficiaram de moratória. A monitorização do risco de crédito requer uma abordagem proativa por parte dos bancos na definição de soluções de recuperação dos mutuários viáveis e, nas situações de não viabilidade, o reconhecimento atempado das perdas”, continua o relatório.

“Para empresas não viáveis, deve ser garantido um processo célere e eficaz [de insolvência] que permita que estas saiam do mercado e que os recursos possam ser reafetados para outras atividades. Devem garantir-se, igualmente, medidas céleres de reestruturação empresarial para as empresas viáveis”, acrescenta o documento divulgado esta segunda-feira.

O relatório de estabilidade financeira é o documento em que o Banco de Portugal elenca os riscos e as vulnerabilidades para a estabilidade e, este dezembro, há um risco identificado relacionado com as moratórias: as perturbações nas sociedades não financeiras que possam ter “impacto no incumprimento” e subir o risco de crédito, “em particular nos setores mais afetados pela pandemia”.

Outra questão diz respeito diretamente ao sistema bancário. Se pode materializar-se este risco de crédito, é preciso que haja um “adequado registo de imparidades para crédito”. O objetivo é reconhecer perdas à cabeça para que não haja os problemas que se verificaram na última década.

A inflação é outro dos temas que são identificados pelo supervisor (é, aliás, um problema à escala global), mas Centeno insiste que muitas das pressões são temporárias. E os sinais, como o confinamento em vários países do euro para contenção da pandemia, não trazem nova pressão: “não acredito que confinamentos tenham impacto de aumento adicional da inflação, e, portanto, há uma incerteza que tem de ser acompanhada”, disse o governador.