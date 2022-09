Fórum Económico Mundial adia o encontro em Davos para o verão com Ómicron a assustar

O Fórum Económico Mundial (FEM) vai adiar o encontro anual em Davos, na Suíça, tendo em conta a incerteza criada pela nova variante de covid-19, a Ómicron. O encontro estava marcado para os dias 17 a 21 de janeiro de 2022, mas fica agora para “o início do verão” desse ano, informa o próprio FEM, no respetivo site. A decisão é tomada “face à incerteza continuada acerca do surto de Ómicron”.

“As condições pandémicas atuais tornam extremamente difícil organizar um encontro global presencial”, explica a organização, que diz ter sido aconselhada por especialistas e ter tido a colaboração do Governo suíço.

Em alternativa, durante os dias nos quais era suposto existir o evento, os participantes vão ter acesso a sessões, por via digital, subjacentes ao tema “O Estado do Mundo”, que tem como objetivo “juntar os líderes globais em torno dos desafios mais prementes no mundo”.

“A cooperação entre o público e o privado acelerou durante a pandemia e vai continuar com ritmo. Esperamos conseguir reunir os líderes pessoalmente em breve”, comenta o CEO (presidente executivo) do FEM, Klaus Schwab.

No ano passado, houve também um adiamento, para depois não se concretizar. Houve planos para os líderes se encontrarem pessoalmente em maio, em Lucerne, e depois em Singapura, em agosto, mas ambos foram cancelados com o argumento das preocupações de saúde e questões logísticas. Houve, no entanto, uma cimeira online. O presidente chinês, Xi Jinping, interveio com a mensagem "nova Guerra Fria só vai levar o mundo até ao confronto".