Energia. "Indústria está em risco e o mais difícil de gerir é o aumento brutal do gás natural", diz presidente da ATP

A subida contínua dos custos de energia torna “o quadro atual muito grave. A indústria está em risco e o mais difícil de gerir é o aumento brutal do gás natural”, diz ao Expresso Mário Jorge Machado, presidente da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, apresentando números que ajudam a compreender a dimensão do problema: “O gás natural, onde trabalhávamos com um custo do megawatt hora (MWh) de 20 euros, passou na passada sexta-feira os 130 euros por MWh”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler