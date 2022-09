Empresa luso-francesa capta 12,5 milhões de euros para desenvolver medicamentos de imunoterapia

A empresa Limm Therapeutics, que tem a sua sede em Paris, mas tem a sua estrutura científica em Portugal, vai receber um financiamento europeu de 12,5 milhões de euros para o desenvolvimento de medicamentos de imunoterapia.

Esta foi a única empresa de biotecnologia com presença em Portugal a ser selecionada para receber fundos do European Innovation Council (EIC) Accelerator. Na sua base está o trabalho de Henrique Veiga-Fernandes, diretor de um programa da Fundação Champalimaud na área do cancro, e co-fundador da Limm Therapeutics.

A comissão avaliadora do EICAccelerator considerou a proposta da Limm Therapeutics para o desenvolvimento de novos tratamentos de imunoterapia para a inflamação, “altamente inovadora” e com “um enorme potencial de ampliação da sua aplicabilidade”.

A equipa identificou opções de medicamentos com potencial para controlar os efeitos da resposta imunitária às lesões. Os fundos do EIC irão possibilitar avançar para as próximas etapas.

"Nos testes pré-clínicos que realizámos em modelos animais, obtivemos uma elevada taxa de sucesso na reversão da lesão e inflamação renal aguda, uma condição mortal que, atualmente, não tem tratamento. Este financiamento irá apoiar o desenvolvimento de estudos de segurança em animais, bem como estudos clínicos, de fase um e dois, em doença renal em humanos”, explica, através de um comunicado, o cofundador e CEO da empresa, David Braga Malta.

“Ver as nossas descobertas científicas transformadas em potenciais tratamentos clínicos é um sonho que agora se torna realidade. A Fundação Champalimaud está na vanguarda da ciência e da inovação e a Limm Therapeutics abre caminho a novas terapias transformadoras, com ADN português”, conclui Veiga-Fernandes.

A empresa Limm Therapeutics está sediada em França, mas a sua estrutura científica está inteiramente baseada no Centro Champalimaud, onde equipas médicas, biofarmacêuticas e de investigação fundamental trabalham.