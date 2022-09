Elon Musk diz que vai pagar 11 mil milhões de dólares em impostos em 2021

O presidente executivo e fundador da Tesla, Elon Musk, disse, na rede social Twitter, que vai pagar 11 mil milhões de dólares (aproximadamente 9,7 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) em impostos este ano.

Segundo a agência Reuters, no início da semana passada, a senadora democrata norte-americana Elizabeth Warren disse, também no Twitter, que o presidente executivo da fabricante de automóveis elétricos deveria pagar impostos e parar de "se aproveitar de todo o mundo" depois de a revista Time o ter nomeado como a "pessoa do ano".

Elon Musk não deixou a senadora sem resposta: "Se abrisse os olhos durante 2 segundos, perceberia que pagarei mais impostos do que qualquer americano na história este ano".

Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo e a sua empresa, Tesla, vale cerca de um bilião de dólares.