Corticeira Amorim volta a emitir dívida "verde" e capta 11,6 milhões de euros

A Corticeira Amorim decidiu avançar com uma emissão de papel comercial "verde" com maturidade até 2026, num montante nominal máximo de 11,6 milhões de euros, segundo comunicado da empresa de Mozelos à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira.

Esta operação segue-se à emissão de 40 milhões de euros em obrigações verdes de dezembro de 2020 e a 20 milhões de euros captados em agosto deste ano em papel comercial indexado a projetos sustentáveis.

O programa de emissões destina-se a prolongar a estrutura de maturidades de instrumentos de dívida já existentes da empresa. Além disso, "as emissões ao abrigo deste programa destinar-se-ão a financiar a aquisição de painéis fotovoltaicos por diversas empresas do perímetro da Corticeira Amorim no período de 2021 a 2024, que permitirão gerar mais 30 gigawatts hora", ou cerca de 20% do consumo de eletricidade de 2020 da empresa, segundo o comunicado.

A estimativa é de que estes investimentos evitem a emissão de cerca de 14.600 toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera.

A sucursal portuguesa do BBVA foi a entidade organizadora da operação.