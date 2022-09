Banco de Portugal: inflação e preços das casas são riscos para o país (e pandemia ainda está por aí)

Os efeitos da pandemia ainda não se materializaram todos no terreno, e há riscos pela frente que trazem mais incerteza: desde a inflação até às mexidas nos preços do imobiliário. São conclusões do Banco de Portugal, no seu relatório de estabilidade financeira, com dezembro como referência.

“Os efeitos da pandemia não estão ultrapassados, nem integralmente materializados, sendo ainda incerta a sua extensão total”, sublinha a autoridade essa segunda-feira, 20 de dezembro, admitindo que são inquantificáveis as consequências da covid-19.

Entre os principais riscos e vulnerabilidades detetadas pela autoridade monetária, há o problema relativo aos prémios de risco (diferenças entre os juros pedidos pelos investidores), “em resultado do aumento de incerteza por parte dos investidores quanto à evolução da inflação e à reação das autoridades monetárias”. O Banco Central Europeu tem sido o mais reticente neste combate à subida dos preços.

Haverá “alterações nas condições de financiamento nos mercados internacionais, com impacto nos preços do mercado imobiliário residencial e no custo de financiamento do soberano e dos restantes setores institucionais”. Um agravamento de custos depois de anos calmos no que diz respeito aos juros pagos em operações de financiamento.

Outro dos riscos tem que ver com o crescimento do crédito à habitação, que aumenta o endividamento das famílias (elevando o rácio em relação ao rendimento disponível) – o que traz sempre problemas em situações de desemprego ou quebra de rendimento.

O supervisor refere, no comunicado sobre este relatório, que é “essencial” voltar a “trajetórias de ajustamento do período pré-pandémico” – um discurso que o governador, Mário Centeno, tem mantido nos últimos anos.

Com tantos riscos e vulnerabilidades, é possível que haja ação, ainda que a autoridade não concretize: “O Banco de Portugal poderá tomar medidas macroprudenciais dirigidas à mitigação da potencial acumulação de risco sistémico em alguns setores”, refere a instituição.