Banca conta com novas regras para prevenir incumprimento dos clientes

Foram esta segunda-feira publicados dois diplomas do Banco de Portugal que reúnem os deveres que as instituições financeiras, bancos, e sociedades que concedam crédito terão de observar para prevenir e regularizar extrajudicialmente situações de incumprimento.

O objetivo é fazer com que os bancos e as instituições financeiras e eletrónicas que concedam crédito sejam mais eficazes e diligentes na identificação de clientes em dificuldade e possam apresentar soluções e condições aos clientes para que estes paguem as suas dívidas.

Numa nota do supervisor liderado por Mário Centeno, pode ler-se que as novas regras definam "a informação que as instituições devem divulgar ao público sobre o incumprimento de contratos de crédito e a rede de apoio ao consumidor endividado (RACE)", no sentido de haver uma maior proteção às famílias através de informação recorrente.

O Banco de Portugal exige não só que os clientes sejam informados da sua situação atempadamente, através da elaboração do Plano de Ação para o Risco de Incumprimento (PARI) como do Procedimento Extrajdicial de Regularização de Situações de Incumprimento (PERSI).

É ainda referido que as instituições são obrigadas ao "dever de reporte" junto do Banco de Portugal "dos documentos internos elaborados pelas instituições com a descrição dos procedimentos implementados no contexto do PARI e do PERSI".

O diploma agora publicado estabelece, ainda, que "as instituições devem desenvolver diligências para identificar indícios de degradação da capacidade financeira dos clientes bancários com uma periodicidade mínima mensal".