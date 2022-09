Trabalhadores da Caixa marcam greve para o final do ano

O anúncio de uma nova greve foi feito pelo Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo da Caixa Geral de Depósitos (STEC), afecto à CGTP e que engloba a maioria dos funcionários da CGD. Na passada semana, o mesmo sindicato decretou greve às horas extraordinárias na empresa, mas reforça as formas de luta por considerar "insultuosa e vergonhosa" a proposta de aumentos salariais de 0,4% apresentada pela administração da Caixa.

A greve vai durar dois dias e arranca com uma concentração de protesto, marcada para dia 30 de dezembro, junto à sede da CGD. Para o sindicato, é a "total sobranceria, intransigência e desrespeito" revelados pela administração que justifica o recurso à greve, mas a causa principal é a recusa em alterar a proposta inicial de aumentos salariais.

Em comunicado, o STEC lembra que a "CGD entre 2020 e os primeiros nove meses de 2021 alcançou, um resultado próximo dos mil milhões de euros", o que constitui "um valor astronómico" e representa "o maior lucro de toda a Banca em Portugal". Na opinião do sindicato, a empresa tem uma "forte solidez financeira da Empresa" demonstrada até pela "a entrega ao Estado de um dividendo extra de 300 milhões de euros".

Com uma inflação prevista para o corrente ano superior a 1% e as estimativas de uma subida de preços em 2022, o sindicato alega que, com o aumento proposto pela administração, "os trabalhadores continuarão a perder poder de compra, o que sucede desde 2010, dado que desde esse ano apenas ocorreram três atualizações salariais na empresa a que acresce os 4 anos de carreira (2013-2016) completamente apagados".