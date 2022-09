Quer uma caneca da Tesla? Talvez a possa comprar com criptomoedas

Elon Musk anunciou na terça-feira que iria passar a aceitar Dogecoin para a compra de alguns produtos de merchandising da sua marca de veículos elétricos. O excêntrico magnata fez o anúncio no Twitter. “Vamos ver como corre”, disse, em mais um anúncio relativo ao possível uso de criptomoedas para a aquisição de bens e serviços no mundo Tesla. Um ano recheado desse tipo de intervenções que, só por si, provocaram oscilações selvagens em 2021 nas principais criptomoedas, com destaque para a cripto-rainha Bitcoin.

A Dogecoin é uma meme coin, isto é, uma criptomoeda criada em 2013 para satirizar a criação de criptomoedas da altura e o discurso que as rodeava. Os dois engenheiros que fundaram a moeda escolheram o Doge, um formato de meme de internet popular àquela época, que consistia na foto de um cão raça Shiba Inu com frases em péssimo inglês à volta, como símbolo desse token. Contudo, a criptomoeda que nasceu como uma gracinha acabou rapidamente por ser adotada por comunidades online a partir do Reddit e por se popularizar na comunidade cripto. Hoje, ronda os 0,16 dólares e conta com 132 mil milhões de moedas em circulação, com um valor total que ronda os €21 mil milhões. Billy Markus (conhecido na internet pelo nome ‘Shibetoshi Nakamoto’, uma paródia do nome do criador da Bitcoin, Satoshi Nakamoto, misturado com o nome da raça do cão do meme) e Jackson Palmer, os dois engenheiros, não imaginaram, há quase 10 anos, que a sua coin iria alcançar um estatuto que lhe permitisse servir de pagamento.