Eletricidade terá esta segunda-feira novo preço recorde no mercado ibérico

O preço grossista da eletricidade em Portugal e Espanha bateu um novo recorde, o quinto dos últimos seis dias, de acordo com os dados do OMIE, o operador do mercado ibérico de eletricidade (Mibel) onde é transacionada a produção de eletricidade para o dia seguinte.

A produção contratada para esta segunda-feira na Península Ibérica será remunerada a um preço médio de 339,84 euros por megawatt hora (MWh), com a hora mais barata a registar 267,99 euros por MWh, e a hora mais cara a atingir uns inéditos 375 euros por MWh.

O preço grossista diário no Mibel para esta segunda-feira bate os 319,63 euros deste domingo, que já era um novo recorde do mercado ibérico, depois de um ligeiro alívio no sábado face aos anteriores recordes de sexta-feira, quinta-feira e quarta-feira.

Preço diário da eletricidade no Mibel em 2021

O preço diário da eletricidade no Mibel está a refletir a escalada do custo do gás natural (que este fim-de-semana alcançou no mercado ibérico os 146,5 euros por MWh) e a permanência de preços elevados nas licenças de emissão de dióxido de carbono (CO2).

A estes fatores, que puxam pelo preço cobrado pelas centrais de ciclo combinado (alimentadas a gás) para venderem a sua eletricidade, soma-se o facto de nos últimos dias ter sido anunciada uma paragem inesperada de alguns reatores nucleares em França.

Esta conjuntura de preços recorde não é um exclusivo da Península Ibérica. França terá esta segunda-feira um preço diário de 382 euros por MWh, a Holanda ultrapassa os 360 euros por MWh e a Suíça chega aos 396 euros, segundo os dados compilados pela plataforma Energylive.cloud.

Na Alemanha o preço grossista da eletricidade para esta segunda-feira será de 331 euros. Bem menor será o preço diário na Polónia, na casa dos 163 euros por MWh.

Na Península Ibérica os contratos futuros de eletricidade para o mês de janeiro estão nos 333 euros por MWh, os contratos para o primeiro trimestre de 2022 estão em 322 euros e os futuros anuais para o ano completo de 2022 estão em 224,5 euros por MWh.

Os dados do operador do mercado de futuros, o OMIP, sugerem que os preços altos persistirão até ao primeiro trimestre de 2023, cujos futuros ascendem a 170 euros por MWh, só se perspetivando uma queda (acentuada) do preço da eletricidade no contrato trimestral para abril a junho de 2023, que está a ser transacionado a 66 euros por MWh.