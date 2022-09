Dinheiro do PRR não chega para cumprir metas acordadas com Bruxelas, avisa Ordem dos Engenheiros

O bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Aires, alerta que as verbas inscritas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) não chegam para cumprir as metas que o Governo português acordou com Bruxelas em troca deste dinheiro da ‘bazuca’ europeia.

“Terá de haver mecanismos complementares de financiamento para atingir os objetivos pretendidos. Neste cenário de aumento dos custos de construção, obviamente que é impossível fazer o mesmo com custos maiores. Tem de se fazer menos ou então arranjar financiamento para esse efeito”, diz ao Expresso