Agência para o Desenvolvimento e Coesão: “Fundos devem ser mais simples para todos”

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C) deverá lançar até ao final do primeiro trimestre de 2022 uma Linha dos Fundos para responder melhor a todas as dúvidas dos cidadãos neste período de transição entre os quadros comunitários Portugal 2020 e Portugal 2030. Desde o potencial cliente dos fundos, ainda à procura de informação sobre as oportunidades de financiamento existentes para o seu projeto, até ao beneficiário dos fundos, que já precisa de apoio para resolver problemas relacionados com a execução do seu investimento.

“Hoje temos o Balcão 2020 e vamos querer evoluir para um Balcão dos Fundos acompanhado pela Linha dos Fundos”, explica Nuno Santos, o presidente desta Agência a quem cabe a coordenação geral dos fundos da União Europeia em Portugal. Este centro de atendimento é dos mais emblemáticos projetos que a AD&C está a preparar para responder à crescente procura de apoios comunitários. Do anterior Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) para o Portugal 2020, os projetos aprovados dispararam mais de 56%, de 61 mil para perto de 96 mil e o atual quadro nem sequer acabou. O Balcão 2020 soma 161 mil candidaturas, 48 mil beneficiários diferentes e 137 mil pedidos de apoio nesta que é a porta de entrada para os fundos na internet.