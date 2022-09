Pouca terra, pouca terra... e muito comboio

1 Quantos comboios vão ser comprados?

O concurso lançado esta semana tem como objetivo comprar 117 comboios, por €819 milhões. Serão 62 para o serviço urbano (na zona de Lisboa são 34 para a linha de Cascais e 16 para as linhas de Sintra, Azambuja e Sado e na zona do Porto são 12 unidades para os suburbanos) e 55 comboios para as linhas do serviço regional. Em janeiro de 2019 já tinha sido lançado outro concurso pela CP para comprar 22 comboios para o serviço regional (10 unidades elétricas e 12 unidades híbridas), por €158,14 milhões, que já foram encomendados à empresa suíça Stadler. E está em preparação mais um concurso para a compra de 12 unidades para o longo curso que deverá ser lançado em breve, segundo o Governo. Também a Medway, antiga CP Carga, anunciou recentemente a compra de 16 locomotivas elétricas e 113 vagões, num investimento de €93 milhões.