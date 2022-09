UEFA angaria até 7 mil milhões de euros para financiar clubes no pós-pandemia. Citigroup escolhido para gerir operação

A UEFA pretende angariar até 7 mil milhões de euros para financiar os clubes europeus em dificuldades depois do impacto da pandemia do covid-19 nas receitas, de acordo com o "Financial Times" desta quinta-feira. O banco escolhido para gerir a operação foi o norte-americano Citigroup, vencendo pesos-pesados do setor como a Goldman Sachs e o fundo Apollo.

O pacote de financiamento, que deverá arrancar com um montante de 2 mil milhões de euros, mas que poderá alcançar posteriormente um valor total entre os 6 e os 7 mil milhões, tem como objetivo fornecer liquidez aos clubes do Velho Continente depois de quase dois anos de adiamentos de jogos, cancelamentos e de encontros à porta fechada. Um crédito centralizado pela entidade responsável pela multimilionária Liga dos Campeões conseguirá melhores condições do que se cada clube recorresse por si mesmo à banca, realça o jornal britânico.

A angariação de capital será feita através de dívida garantida pelos direitos de emissão dos jogos das competições europeias, não implicando a cedência de parte das receitas de direitos televisivos ou de uma participação direta no negócio.

A proposta será apresentada esta quinta-feira ao comité executivo da UEFA.