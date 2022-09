Goldman Sachs ficou com mais de 20% de empresa do grupo Visabeira. Grupo planeia criar mais 2.000 postos de trabalho

A Constructel, do grupo Visabeira, conquistou um investimento de 200 milhões de euros do Goldman Sachs, anunciado no final de outubro. Esta quinta-feira, em entrevista ao Negócios, o CEO do grupo Visabeira, Nuno Terras Marques, revela que o banco norte-americano já possui uma participação superior a 20% nesta empresa.

Depois do investimento do Goldman Sachs, a Constructel fica avaliada em cerca de 1000 milhões de euros, e o grupo Visabeira deixa de deter a totalidade do capital para ficar com uma participação “um pouco abaixo” de 80%, 70 e muitos por cento”, indica Terras Marques.

O CEO justifica o interesse do banco norte-americano com o “grande potencial de crescimento” que atribui à área de negócio da Visabeira. A Constructel move-se nos sectores das telecomunicações e da energia, dedicando-se à concepção, implementação e construção de infra-estruturas de redes, explica a empresa no próprio site, onde se afirma líder no sector de engenharia de redes de telecomunicações em França.

Na entrevista, o CEO da Visabeira afirma que renovou o contrato de prestação de serviços com a multinacional francesa de telecomunicações Orange, um contrato a cinco anos que garante 1.100 milhões de euros anualmente.

A Constructel está presente em vários países europeus, como Portugal, Alemanha, Dinamarca, Bélgica, Suécia e Reino Unido, mas também Rússia e Caraíbas, de acordo com o site, e Estados Unidos, nas palavras do CEO.

Para já, o capital da empresa não está aberto a novos investidores - a porta poderá ser novamente aberta dentro de três a cinco anos, a propósito de uma eventual entrada na bolsa de valores, que não se prevê que avance em Portugal. Perder a maioria do capital é que não é uma hipótese para a Visabeira, conclui Terras Marques.

O grupo visabeira espera ficar próximo de duplicar os lucros em 2021, e crescer 20% ao ano até 2025. No próximo ano, vão ser contratados 2.000 profissionais, 1500 dos quais para a Constructel.