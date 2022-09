"Bancos estão a perder a juventude e o mercado do futuro". Anchorage quer triplicar contratação de trabalhadores em Portugal

A Anchorage anunciou na quarta-feira a angariação de 350 milhões de dólares (cerca de 311 milhões de euros) e uma avaliação na ordem dos 3 mil milhões de dólares (2,7 mil milhões de euros), posicionando-a confortavelmente na zona "unicórnio". A custodiária de ativos cripto está sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, mas o seu co-fundador, o português Diogo Mónica, tem planos para o seu país.

Em entrevista ao "Jornal de Negócios" publicada esta quinta-feira, um dia depois do anúncio, o líder da Anchorage diz que pretende triplicar o número de profissionais em Portugal nos próximos dois anos, atualmente com 30 funcionários a trabalhar cá. "Durante os 24 meses que vêm aí, quero contratar pelo menos 100 pessoas, disse ao jornal, antecipando que, além do escritório a abrir no Porto no início de 2022, a Anchorage planeia outro em Lisboa, "nem que seja pelo facto de eu ter casa aqui", acrescentou.

Contudo, o mercado português só é interessante para a Anchorage pelo "talento", ressalva, sendo que o foco está nos Estados Unidos, onde têm 75% dos clientes, todos institucionais. "Infelizmente não conheço a realidade da banca portuguesa. Diria que neste momento a banca portuguesa não está ao nível da banca norte-americana, mas ainda há muita promessa. Tenho neste momento muitas relações iniciais com eles, não comerciais. Estamos a explorar o espaço", disse, com "conversas muito iniciais" junto da banca nacional.

A banca está a perder para as plataformas de criptomoedas. "Claramente. Estão a perder a juventude e, portanto, estão a perder o mercado do futuro".