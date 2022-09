Produção automóvel em Portugal caiu 6,4% em novembro

Em Novembro de 2021 foram produzidos em Portugal 33.180 veículos automóveis, o que representou um decréscimo de 6,4% face ao mês homólogo de 2020.

Em termos acumulados, nos onze meses de 2021, saíram das fábricas de automóveis instaladas em Portugal 266.063 veículos, ou seja, mais 6,1% do que em igual período do ano anterior.

Os dados, da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), foram revelados esta terça-feira e indicam ainda que a maior quebra foi registada na produção de automóveis ligeiros de passageiros – menos 10,1% face ao mesmo mês de 2020.

A esta quebra da produção não são alheios os problemas generalizados, sentidos nesta área de atividade, causados pela falta de componentes automóveis, com especial destaque para a escassez de semicondutores, o que está a ser transversal, aliás, a toda a atividade industrial.

A ACAP nota ainda que a Europa continua a ser o mercado destino líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 88,1% do total – com a Alemanha na frente (18,1%), seguida da França (14,4%), Itália (12,3%) e Espanha (11,9%).