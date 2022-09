Inflação sobe para 2,6%, um máximo de pelo menos dois anos

A inflação no passado mês de novembro foi de 2,6% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, lê-se na nota publicada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esta percentagem representa o valor mais elevado desde, pelo menos, novembro de 2019, data a que recuam os dados presentes no boletim partilhado pelo INE.

Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 30 de novembro.

O Índice de Preços no Consumidor (IPC), o nome técnico dado à inflação, foi ainda superior em 0,8 pontos percentuais (p.p.) ao observado no mês anterior.

O agregado relativo aos produtos energéticos apresentou uma taxa de variação de 14,1%, acima dos 13,4% do mês precedente. O índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação homóloga de 0,8%, contrariando os -0,7% de outubro.

Nas classes com contribuições positivas para a variação homóloga do IPC a classe dos Transportes sai destacada com um salto homólogo de 8,79%. A seguir, a classe com um maior aumento foi a da Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, com uma subida de 3,19%. Muito perto fica o Lazer, recreação e cultura, com 3,05%.

A classe do Vestuário e calçado foi a única a registar uma contribuição negativa, de 0,15%.

(Notícia atualizada com mais informação)