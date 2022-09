FMI pressiona Banco de Inglaterra a aumentar as taxas de juro

A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse ao Banco da Inglaterra para não atrasar o aumento das taxas de juros, pois a procura está muito forte e a inflação no Reino Unido pode aumentar para 5,5% na primavera, noticia o "Financial Times". Numa análise anual à economia britânica, Georgieva disse que "a política monetária precisa de retirar o apoio excecional dado durante 2020”.

A análise foi revelada dois dias antes da próxima reunião do comité de política monetária do Banco de Inglaterra, que se dá a 16 de dezembro.

O FMI acusa assim o banco central de permitir que as tendências inflacionistas se enraizassem na economia britânico, encontrando "desculpas" para não alterar a política nas suas reuniões regulares.

A instituição sublinha que a inflação não é temporária e que, no Reino Unido, só deverá regressar ao patamar dos 2% no início de 2024, sendo que, até lá, ainda atinge o seu pico na primavera de 2022 (5,5%).

Apesar de reconhecer a incerteza provocada pela nova variante Ómicron, a principal preocupação do FMI é que o Banco de Inglaterra retire o apoio que deu durante a pandemia. Isso incluiu a redução das taxas de juros para 0,1% e o aumento do montante total de dinheiro criado para comprar títulos do governo para 895 mil milhões de libras (cerca de um bilião de euros).

Além do Banco de Inglaterra, esta semana há reuniões de política monetária na União Europeia e nos Estados Unidos. Esta terça e quarta-feira a Reserva Federal dos Estados Unidos reúne e as expectativas é que haja uma maior redução no programa de compra mensal de dívida e que haja novas orientações sobre quando se iniciará a subida da taxa de juro de referência.

Já da parte do Banco Central Europeu é expectável que mantenha as suas políticas - até porque tem de ter em conta a evolução económica de vários países, com restrições contra a covid-19 e crescimentos económicos diferentes -, uma vez que Christine Lagarde já disse que não é provável que haja mexidas nas taxas de juro no próximo ano e que o BCE não é pressionável, mesmo num clima em que se agitam os riscos de inflação galopante e as pressões para que o banco do euro ande mais de pressa no corte dos estímulos.