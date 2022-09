EDP Renováveis derrapa mais de 4% e leva PSI-20 consigo

A EDP Renováveis derrapou na sessão desta terça-feira, levando o PSI-20 para "vermelho" com uma ligeira desvalorização de 0,81%, para 5.443,95 pontos. Várias energéticas afundam-se na Europa.

Das 19 cotadas que compõem o índice de referência europeu, cinco terminaram o dia no "verde", mas não foi o suficiente para puxar o PSI-20 para cima.

A cotada que viu o maior aumento foi a Galp (1,95%, para 8,352 euros por ação), no dia em que assinou, com a sueca Northvolt, um acordo para a criação de uma joint venture (empresa conjunta), que será detida em partes iguais pelas duas empresas, para investir na produção de hidróxido de lítio para baterias em Portugal.

Porém, 13 cotadas fecharam o dia no "vermelho", nomeadamente as “gigantes” BCP, EDP e Jerónimo Martins. O banco deslizou 0,14%, para 0,1382 euros por ação, a energética perdeu 0,32%, para 4,724 euros e a retalhista caiu 1,46%, para 20,23 euros.

Todavia, foi a EDP Renováveis a cotada que mais se afundou, tendo caído 4,04%, para 20,9 euros por ação.

Ao lado do grupo EDP no "vermelho" estão as energéticas Greenvolt (-2,54%, para 6,15 euros por ação) e REN (-1%, para 2,475 euros). No geral, várias energéticas europeias fecharam em baixa, como a Endesa, Solaria (espanholas), Vestas (dinamarquesa) e Edf (francesas).

Aliás, tal como o PSI-20, várias das principais praças europeias encerraram em baixa (à exceção de Madrid e Milão que avançaram cerca de 0,65% e 0,02%, respetivamente). Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, caiu cerca de 0,7%.