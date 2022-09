Rendimento da atividade agrícola em Portugal deverá aumentar 11,1% este ano

O rendimento da atividade agrícola em Portugal, em termos reais, deverá registar um aumento de 11,1% em 2021, estima o Instituto Nacional de Estatística. A justificar esta evolução estão os acréscimos previstos para o Valor Acrescentado Bruto (VAB), de 9%, e para os outros subsídios à produção, que sobem 9,7%, após uma quase estagnação em 2020, com um ligeiro recuo de 0,1%.

O aumento do VAB em valor (9%) resultou do efeito combinado dos crescimentos nominais da produção do ramo agrícola (+1,1%) e do consumo intermédio (12,4%). Entre os triénios 2005-2007 e 2018-2020, a importância relativa do ramo agrícola no VAB nacional diminuiu na generalidade dos Estados-membros. Em Portugal, o peso da agricultura na economia (1,8%) foi superior ao observado na média da União Europeia (1,5%), no triénio terminado em 2020. Portugal fica ainda assim aquém de países como Itália, Espanha e Grécia.

Relativamente aos outros subsídios à produção, “o acréscimo resulta do efeito conjugado de várias ajudas, nomeadamente o aumento do pagamento greening [relativo a práticas agrícolas benéficas para o ambiente] e aumentos mais expressivos no âmbito das medidas agroambientais”, escreve o INE.

As contas económicas da agricultura apontam ainda que as exportações de produtos agrícolas, entre janeiro e outubro de 2021, observaram um aumento de 7,6% face ao período homólogo. Este aumento ficou abaixo das exportações totais de bens, que aumentaram 17,9%.

No que toca às importações, os produtos agrícolas registaram uma subida de 9,8%, inferior ao das importações totais de bens (+18,1%).