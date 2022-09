“Há imensa burocracia. Às vezes é desesperante”, diz o diretor-geral do El Corte Inglés em Portugal

Entre a rua 5 de outubro e a avenida de França, na zona da Boavista, no Porto, junto à Casa da Música, há um terreno onde há 20 anos está previsto construir um centro comercial do El Corte Inglés. O projeto sofreu avanços e recuos ao longo destes anos mas tudo indica que agora irá mesmo para a frente. Em Cascais o grupo tem também previsto avançar com a construção de outro centro comercial, num terreno em Carcavelos comprado há 15 anos, onde é necessário resolver questões técnicas. Os outros dois centros comerciais que o grupo tem em Portugal – Lisboa e Gaia – também demoraram muito tempo a avançar. O de Lisboa estava pensado desde os anos 60 e só abriu em 2001. O de Vila Nova de Gaia abriu em 2006 e a obra ainda foi mais complicada do que a de Lisboa.

