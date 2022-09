Eleições no Montepio começam em Lisboa e no Porto (e escolherão um mini-parlamento)

A maior associação mutualista de Portugal, com mais de 600 mil membros, vai passar a ter uma espécie de mini-parlamento. Serão 30 membros da assembleia de representantes, um órgão constituído por decorrência legal, que vão ser eleitos das quatro listas de forma proporcional, consoante as votações. Terão uma palavra a dizer no trabalho que será feito pela administração. Tudo sairá das eleições que começam esta segunda-feira, 13 de dezembro, e que culminam na próxima sexta, dia 17.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler