CP lança esta terça-feira concurso para comprar 117 automotoras

A CP vai lançar esta terça-feira o concurso para a compra de 117 automotoras elétricas no Parque Oficinal de Guifões, em Matosinhos. O investimento, orçado em 819 milhões de euros, tinha sido anunciado a 15 de julho após aprovação em conselho de ministros. Na altura Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, classificou o anúncio como “a maior aquisição de comboios de toda a história da CP” referindo mesmo que se tratava de “um dia histórico para a ferrovia em Portugal”.

Este concurso assume especial relevância por ter como objetivo resolver os problemas de material circulante nas linhas suburbanas de Lisboa e Porto, onde se concentra grande parte dos passageiros servidos pela CP. São 62 automotoras para o serviço urbano: na área metropolitana de Lisboa, 34 vão para a linha de Cascais, que substituem as atuais 29 que têm mais de 50 anos, e 16 para reforçar as linhas de Sintra, Azambuja e Sado. Para o Porto estão previstas 12 unidades. As outras 55 automotoras irão para as linhas do serviço regional.

O evento contará com a presença do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, assim como com o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado. Pedro Moreira, presidente do conselho de administração da CP, vai apresentar os termos do concurso que deverão incluir a exigência de alguma incorporação nacional na montagem dos comboios.

Em julho, Pedro Nuno Santos tinha dito que “a este grande investimento, tínhamos de associar uma estratégia industrial: já que vamos fazer um elevado investimento na aquisição, é importante que ele tenha consequências na indústria nacional”, referindo que o caderno de encargos do concurso, "cumprindo a legislação da União Europeia, tem como objetivo garantir que uma parte considerável dos comboios que vão ser fornecidos, tenha incorporação da indústria nacional”.

A estas 117 automotoras há a somar 22 para o serviço regional, um contrato que foi adjudicado à empresa suíça Stadler.