TAP: mais pequena, limitada e pouco pacificada um ano depois do plano de reestruturação

Ainda sem luz verde à vista e com muita incerteza no horizonte, um ano depois de ter entregado o plano de reestruturação à Comissão Europeia (CE), a TAP está mais pequena, mais limitada na estratégica e na tesouraria e pouco pacificada internamente. A lamber as feridas da saída de mais de três mil trabalhadores — alguns quadros experientes — e com a operação sensivelmente a metade no período pré-pandemia e receitas deprimidas, a TAP vive suspensa da decisão de Bruxelas, resposta que o Governo e a companhia esperam que chegue antes do Natal e que seja positiva. O que ainda não é certo que aconteça.

O tema que faltava resolver e o mais delicado — os slots (faixas horárias para aterrar e levantar voo) — estará já fechado. Há, sabe o Expresso, uma solução de compromisso que resultará numa redução de slots inferior à exigida inicialmente por Bruxelas, cujo impacto não colocará em causa os períodos horários essenciais à manutenção do hub em Lisboa. Aguarda-se agora a aprovação interna da Comissão, o que deverá levar duas a três semanas.