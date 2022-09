El Corte Inglés vai produzir mais em Portugal. Moda é o principal alvo

Chegar à liderança de uma empresa no início de uma tempestade de proporções gigantescas como está a ser a covid-19 é algo que ninguém deseja. Mas foi o que aconteceu com Enrique Hidalgo, o gestor que o El Corte Inglés escolheu para liderar o grupo em Portugal e que iniciou essas funções em março do ano passado, a poucos dias de ser declarada a pandemia. A boa notícia, diz o gestor, é que no verão as vendas normalizaram e estão agora em recordes.

“O primeiro ano foi horrível, tomei posse a 1 de março de 2020, depois de estar mais de 30 anos a trabalhar no El Corte Inglés, e 19 dias depois o país fechou todo”, explica Enrique Hidalgo. Agora, apesar das nuvens de incerteza que permanecem, o grupo espanhol tem motivos para estar satisfeito com o momento que a operação em Portugal atravessa. “O verão comportou-se com normalidade, a grande surpresa foram setembro, outubro e novembro, nestes 20 anos em que estamos em Portugal nunca houve meses de setembro, outubro e novembro com tão bons comportamentos”.