Eleições no Montepio: sete perguntas aos candidatos à maior mutualista do país

1. O que vão fazer para que a Associação Mutualista Montepio Geral equilibre as contas e capital?

2. Exclui a ajuda e o envolvimento do Estado? Se a associação precisar de capital quem pode acorrer?

3. A ASF recusou o plano de convergência para as regras do sector segurador. O que vai fazer para cumprir o novo Código das Associações Mutualistas e a supervisão mais apertada?

4. No caso do Banco Montepio, ainda há prejuízos, há muitos ativos tóxicos (o crédito malparado representa quase 10% da carteira). Como será feita a limpeza do banco?

5. Considera inevitável a abertura do capital do Banco Montepio a um parceiro que tome uma posição de referência? Espera fazê-lo no seu mandato?

6. No mundo segurador, a alienação de uma posição esteve em cima da mesa com Tomás Correia. Admite ceder?

7. Que melhorias espera fazer nos chamados produtos mutualistas de aforro, que têm vindo a perder remuneração? O que pode prometer aos associados em termos de benefícios?

