El Corte Inglés: “O projeto do Porto é o mais importante”

O El Corte Inglés abriu um concurso para o projeto de arquitetura do centro comercial que espera poder começar a construir brevemente no Porto, na zona da Boavista. “Estamos a abrir um concurso entre os estúdios de arquitetura portugueses para fazer um desenho bonito do edifício e o desenvolvimento da oferta comercial”, diz Enrique Hidalgo. “De tudo o que temos em cima da mesa a nível corporativo, incluindo Espanha, o projeto mais importante é o da Boavista.”

O diretor-geral do El Corte Inglés em Portugal mostra-se convicto de que a Câmara do Porto vai finalmente aprovar a obra. “Tendo sido consolidado o pedido de informação prévia (PIP), que foi aprovado pela câmara, é muito difícil ser chumbado. Estamos em contacto permanente com o verea­dor do Urbanismo para ajustar onde ficará o parque de estacionamento, quantos lugares vai ter, compatibilizá-lo com a ampliação da linha de metro que passa por ali, mas essa é a parte mais técnica. Quanto à parte empresarial do projeto, não creio que haja modificações.”