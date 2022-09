Volume de negócios na indústria cresce 11,6% em outubro

O índice de volume de negócios na indústria cresceu 11,6% em outubro, face ao mesmo mês de 2020, após uma subida maior em setembro (11,7%), segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE nota que, à semelhança dos últimos meses, o aumento deste indicador foi influenciado pela subida acentuada dos preços de diversos produtos, em particular dos combustíveis e da eletricidade, no mercado internacional.

De acordo com o gabinete de estatística, "os índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo registaram variações de 9,4% e 14,7% (8,3% e 16,5% em setembro, pela mesma ordem)."

Por agrupamentos, foram os bens intermédios e a energia que apresentaram os contributos mais expressivos para o índice global (5,51 e 7,2 pontos percentuais, respetivamente), com crescimentos de 15% e 37,7%.

Já os bens de consumo contribuíram apenas com 1,6 pontos percentuais (com um aumento de 5,8%) e os bens de investimento acabaram a ter um contributo negativo (menos 2,3 pontos percentuais) para a variação do índice agregado, com um decréscimo de 12,7% face a outubro de 2020.

Quanto ao emprego e às remunerações, estes cresceram, a nível homólogo, 1,7% e 4% respetivamente. Por outro lado, as horas trabalhadas diminuíram 0,9%.