Reforma das Finanças sem pessoas nem plano para aproveitar o PRR

Seis anos após a aprovação da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), continua sem liderança ou pessoal esta reforma das finanças públicas que é, na verdade, uma revolução na forma de elaborar, discutir e gerir o Orçamento do Estado (OE).

Esta reforma, que tem sido sucessivamente adiada de 2019 até 2027, permitirá aos cidadãos saberem o custo-benefício de cada medida tomada pelos governantes, avaliarem o desempenho de cada serviço público, e sobretudo, tomarem consciência da verdadeira situação patrimonial do Estado português.

“A liderança desta reforma compete ao ministério das Finanças. A sua implementação cabe à UniLEO, entidade especialmente criada para o efeito, em funções desde 2016”, lembra o Tribunal de Contas na auditoria divulgada esta sexta-feira à implementação da LEO.

“Porém, o défice de liderança foi-se tornando evidente à medida que foi sendo adiada a concretização dos produtos basilares ao processo, designadamente um plano de implementação realista e periodicamente atualizado, um modelo de governação da UniLEO operacional e a identificação dos responsáveis pela execução de cada um dos projetos”, critica a entidade liderada por José Tavares.

E vai mais longe: “Ao nível da UniLEO, cujo modelo de governação se encontra em avaliação desde março de 2019, verifica-se que o Gabinete Executivo nunca reuniu, os membros do Gabinete Técnico e do Gabinete de Gestão e Coordenação dos Projetos não foram designados, o Gabinete Técnico reuniu apenas uma vez e não foram definidos os responsáveis pelos projetos”.

O Tribunal de Contas constata que a dotação orçamental da UniLEO se tem situado, em média, em cerca de 2,6 milhões de euros, mas a sua despesa anual nunca ultrapassou a casa dos 300 mil euros “em reflexo da não utilização destinada ao desenvolvimento ou aquisição de software informático”.

Em termos de recursos humanos, “a UniLEO dispunha de 16 colaboradores em meados de 2019, mas desde junho de 2020, não possui pessoal técnico, encontrando-se a realizar a sua atividade em colaboração com a Direção Geral do Orçamento (DGO) e a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (eSPap)”.

O Tribunal de Contas reconhece que a LEO de 2015 definiu um prazo ambicioso ao estabelecer que esta reforma estrutural estivesse concluída logo no Orçamento do Estado (OE) para 2019. Contudo, este prazo já foi adiado por duas vezes enquanto João Leão subiu de secretário de Estado do Orçamento a ministro das Finanças. Presentemente, prevê-se uma execução faseada, a concluir com a apresentação de demonstrações financeiras previsionais no OE 2027.

Esta auditoria evidencia quão baixo é o grau de execução dos projetos que concretizam esta reforça orçamental. E a reavaliação de projetos basilares e a indefinição quanto ao modelo de governação “não reforçam a confiança no processo nem sinalizam, por si só, uma estratégia de recuperação dos atrasos e alinhamento com os prazos da LEO”, diz o Tribunal de Contas.

Quem executa o PRR?

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) veio dar um novo impulso ao financiar com mais de 120 milhões de euros a generalidade dos projetos identificados desde o início da reforma. “No entanto, a programação incluída em sede de PRR ocorre sem que o Ministério das Finanças tenha dado conhecimento da avaliação dos trabalhos já desenvolvidos, dos constrangimentos ocorridos e riscos potenciais e da nova calendarização”, lê-se na auditoria.

Os investimentos previstos no PRR até 2025 abrangem o desenvolvimento de sistemas de informação, envolvendo sobretudo custos com consultadoria (71 milhões de euros) e para licenciamento, software e hardware (47 milhões de euros). Uma oportunidade que o Tribunal de Contas pede que seja credibilizada “com uma liderança efetiva e um planeamento detalhado”.

É que seis anos após a publicação da LEO, “não existe ainda um planeamento detalhado do que é necessário executar, nem estão definidos os recursos humanos a utilizar, quando as primeiras metas intermédias deviam ser alcançadas já no próximo ano, com o projeto piloto da orçamentação por programas”.

“Os montantes financeiros alocados exigem uma capacidade de execução eficiente e as recomendações emitidas pelo Tribunal aqui apreciadas tornam-se ainda mais pertinentes, dado que não se encontra mitigado o risco de desperdício de recursos públicos, agora em montantes definidos e avultados”, alerta o Tribunal de Contas.