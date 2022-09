Energia empurra PSI-20 para terreno negativo

O PSI-20 abriu a sessão desta sexta-feira no "vermelho", com uma desvalorização de 0,3%, para 5.505,56 pontos, às 8h25. As três quedas mais pronunciadas na abertura do último dia da semana pertencem a três energéticas.

Das 19 cotadas que compõem o índice de referência português, 12 encontram-se a negociar em baixa. Entre elas estão todas as empresas energéticas, sendo a Greenvolt a que mais cai (-1,1%, para 6,31 euros por ação). Logo a seguir à empresa liderada por Manso Neto encontram-se a Galp, que perde 1,05%, para 8,31 euros, e a EDP Renováveis, que cai 0,9%, para 21,98 euros.

Além destas, também a EDP e a REN negoceiam em baixa - perdem 0,48% e 0,4%, respetivamente, para 4,808 e 2,5 euros por ação.

Também a Jerónimo Martins está no "vermelho", ao deslizar 0,15%, para 20,23 euros por ação.

Assim, resta apenas um "peso pesado" fora da "maré vermelha": o BCP. O banco de Miguel Maya avança 0,49%, para 0,1422 euros por ação. Além do BCP, só mais quatro cotadas negoceiam em alta, tentando contrariar a tendência negativa do índice.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também se encontram em terreno negativo. Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, perde cerca de 0,45%.