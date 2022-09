Candidaturas abertas para o Primus Inter Pares

Arrancam este sábado as inscrições para o Prémio Primus Inter Pares de 2022, realizado numa parceria entre o Expresso e o Banco Santander. Está aberto a estudantes dos cursos de Gestão, Economia e Engenharia das universidades portuguesas e pretende distinguir os melhores finalistas destas áreas. As inscrições podem ser feitas no site, em www.premioprimusinterpares.pt, e decorrem até ao dia 13 de fevereiro de 2022.



Nesta 18ª edição, tal como aconteceu nos anos anteriores, vão ser distinguidos três finalistas, que terão a oportunidade de frequentar um mestrado em Gestão (MBA) em escolas de negócio nacionais ou espanholas. Em Portugal, estão envolvidos o Lisbon MBA (da Universidade Católica e da Nova SBE), o ISCTE-INDEG, o ISEG e a Porto Business School. Em Espanha, há duas escolas: o IESE Business School (Barcelona) e o IE Business School (Madrid). O candidato que ficar em 4º lugar recebe um curso de pós-graduação. Para concorrer, os estudantes têm de ter nacionalidade portuguesa, menos de 26 anos e frequentar o último ano de mestrado, na sequência de uma licenciatura em Gestão de Empresas, Economia ou Engenharia. Os candidatos passarão por várias provas de avaliação, para, em primeiro lugar, apurar os 24 finalistas e, depois, os cinco melhores, que serão avaliados pelo júri do prémio. Os vencedores serão anunciados numa cerimónia a realizar no verão do próximo ano.



Ao longo dos seus 18 anos de existência, o prémio teve mais de 1400 inscrições e premiou 85 jovens. Na última edição, os vencedores foram Catarina Ferreira (Gestão), Álvaro Samagaio (Bioengenharia) e Manuel Pereira Leite (Engenharia Mecânica).