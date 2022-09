Serviço de 'cloud' usado por 42% das empresas da União Europeia

Os serviços de cloud - termo utilizado para descrever uma rede global de servidores interligados que foram concebidos para armazenar e gerir dados - são utilizados, em 2021, por 42% das empresas da União Europeia (UE), segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. O número aproxima-se dos 100% no caso das empresas que empregam mais de dez pessoas.

"Em 2021, 98% das empresas da UE que empregam 10 pessoas ou mais tinham este acesso [a serviços cloud]", indica o gabinete estatístico europeu.

No geral são 42% as empresas que utilizam este serviço, mais 6% que em 2020 (36%) e mais do dobro que em 2016 (19%).

De acordo com os dados divulgados, os Estados-membros do bloco onde as empresas mais utilizam a cloud são os nórdicos, especificamente a Suécia e a Finlândia (ambos com 75%). Por outro lado, estes serviços foram usados ​​por menos que uma em cinco empresas na Bulgária (13%) e na Roménia (14%).

A percentagem em Portugal fica abaixo da média europeia, com 35% das empresas a utilizar o serviço de cloud, mais 6% que em 2020 e quase o dobro que em 2016 (18%).