PSI-20 com melhor desempenho que a Europa. Jerónimo Martins sobe mais de 2%

O PSI-20 subiu 0,15% para os 5521,93 pontos na sessão desta quinta-feira apresentando melhor desempenho face às bolsas europeias, que encerraram praticamente inalteradas.

A Jerónimo Martins foi a estrela da sessão pós-feriado da Imaculada Conceição, crescendo 2,07% para os 20,26 euros, à cabeça dos ganhos. Entre as cotadas com mais peso no índice que fecharam com ganhos destacam-se também a REN (+1,41% para os 2,51 euros) e a EDP Renováveis (+1,28% para os 22,18 euros). A Sonae avançou, por sua vez, 1% para os 0,96 euros.

Foi principalmente graças a estas cotadas que o PSI-20 fechou com ganhos, ainda que ligeiros. Face às 8 cotadas que fecharam no verde, houve 10 que perderam valor na penúltima sessão da semana. A Galp Energia foi o 'lanterna vermelha', afundando 2,58% para os 8,40 euros. Seguiram-se a Altri (-1,96% para os 5,26 euros) e o BCP (-1,8% para os 0,14 euros). A EDP depreciou 0,19% para os 4,83 euros um dia depois do Expresso noticiar que a elétrica já pagou os 48 milhões de euros à Autoridade da Concorrência relativos a uma coima que continua a contestar em tribunal.

O Stoxx 600, representativo das ações do Velho Continente, fechou em queda de 0,094% depois da euforia com as recentes notícias relativas à variante Ómicron do covid-19 - que provocará sintomas mais ligeiros a quem é contagiado - ter acalmado significativamente.