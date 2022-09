Novo Banco vende malparado dos grupos Lena e Alfredo Casimiro

O Novo Banco decidiu vender uma carteira de crédito malparado de cerca de 20 dos maiores devedores ao fundo Deva, avança o jornal online "Eco". Chama-se “Projeto Harvey” e foi colocado à venda no verão. O projeto incluía (pelo menos na primeira versão) dívidas de clientes "famosos", como o Grupo Lena (180 milhões de euros) ou a Urbanos de Alfredo Casimiro (nove milhões de euros).

O Grupo Lena ficou conhecido pelo seu envolvimento no processo judiciário do ex-primeiro-ministro José Sócrates. Alfredo Casimiro enriqueceu com a Urbanos - que entrou em revitalização em 2016 - e lidera a Pasogal, empresa que detém 50,1% da SPdH – Sociedade Portuguesa de Handling, dona da Groundforce.

Inicialmente a carteira tinha um valor bruto de 640 milhões de euros (sem contar com imparidades), mas o valor terá sido alterado por decisão do Fundo de Resolução.

As vendas destas dívidas inserem-se na estratégia de redução do rácio de malparado para níveis abaixo de 5% nos próximos anos - indicador que atingiu os 7,3% em setembro deste ano. Para tal, além do "Projeto Harvey", o Novo Banco tem ainda em curso outro processo de venda de malparado, o "Projeto Orion", com um valor de 200 milhões de euros.

O Novobanco não é o único a vender carteiras de dívidas. Também o Montepio colocou à venda o “Projeto Gerês”, de 265 milhões e a Caixa Geral de Depósitos vendeu o “Projeto Mercury”, no valor de 130 milhões de euros. O "Eco" indica ainda, citando um relatório da Prime Yield, que os bancos portugueses deverão vender cerca de 3,5 mil milhões de euros em crédito malparado em 2021, o triplo do valor vendido em 2020.