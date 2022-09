Multa milionária. Itália condena Amazon em 1,13 mil milhões de euros por abuso de posição dominante

A Amazon foi multada em 1,13 mil milhões de euros pelo regulador italiano por abuso de posição dominante por alegadamente ter favorecido a sua própria plataforma logística junto dos vendedores que comercializam os seus produtos através do site Amazon.it, segundo notícia da "Reuters" desta quinta-feira. A Amazon já anunciou que vai recorrer daquela que é uma das maiores multas já imputadas a uma gigante das tecnológicas na Europa.

A Amazon foi acusada pela Comissão Europeia de aliciar os vendedores que usam o site da tecnológica para o uso da sua própria plataforma logística, a Fulfillment by Amazon (FBA), oferecendo-lhes vantagens como o selo 'prime', que daria aos produtos desse vendedor uma visibilidade maior na página. Vantagens que tornam impossível a concorrência com outras empresas de logística no comércio eletrónico, incapazes de competir com estas vantagens.

A Comissão, que anunciou a sua investigação em novembro de 2020, permitiu que a autoridade da concorrência italiana investigasse paralelamente à Comissão o mesmo tema, algo que a Amazon tentou evitar judicialmente alegando duplicação de processos - uma queixa que não foi considerada procedente pelo Tribunal de Justiça Europeu, realça uma notícia do "Financial Times" sobre o mesmo tema.

De acordo com o jornal britânico, a autoridade italiana da concorrência alegou também que usar os serviços de processamento e envio de encomendas da Amazon significava também que esta não seria tão exigente nos critérios de desempenho que aplica a todos os comerciantes que vendem os seus produtos através do site fundado por Jeff Bezos. E que esta deverá rever a sua oferta logística de forma a que não abuse da sua posição dominante no mercado italiano.

A gigante norte-americana do comércio eletrónico e de armazenamento de dados considerou a multa "injusta e desproporcionada", alegando que a Amazon é uma peça importante no apoio às pequenas e médias empresas que vendem os seus produtos t através da sua plataforma. "Mais de metade das vendas anuais da Amazon", disse a empresa, são provenientes dessas empresas, disse.