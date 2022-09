Hospital de Loures já tem dois administradores públicos. Ambos passaram pelo sector privado

A quarenta dias do Hospital de Loures deixar de ser uma parceria público-privada (PPP) e 22 dias após ter sido criada entidade jurídica EPE, de modo a assegurar a reversão da gestão clínica para a esfera pública – a partir de 19 de janeiro de 2022 – são, finalmente, conhecidos dois dos membros do novo conselho de administração da unidade: Maria do Rosário Corrêa de Sepúlveda será a presidente e Rui Viegas Moreira ocupará o cargo de vogal executivo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler