Gigante do imobiliário Evergrande falha pagamento de dívidas pela primeira vez

Chegou o dia em que a gigante chinesa da construção Evergrande não conseguiu evitar o incumprimento, avança a agência Bloomberg, citando a Fitch.

A classificação de incumprimento de longo prazo do gigante imobiliário em moeda estrangeira foi alterada para uma classificação de incumprimento restrita na Fitch, que a justifica com o pagamentos de juros de obrigações em dólares cujo período de carência expirou a 6 de dezembro.

A alteração coloca o maior desafio até agora aos esforços do governo chinês para evitar que uma crise da dívida no setor imobiliário provoque um contágio mais amplo. Até ao momento, a Evergrande tinha conseguido evitar o "default" sempre "à última hora".

O gigante imobiliário chinês, com uma dívida de 310 mil milhões de dólares (275 mil milhões de euros), avisou na sexta-feira passada que, depois de analisar as suas finanças com consultores externos, "não há garantias de que o grupo tenha fundos suficientes para continuar a cumprir as suas obrigações financeiras".

Adicionalmente, a empresa referiu, no mesmo dia, que planeia "envolver-se ativamente" com os credores offshore num plano de reestruturação. A empresa está a planear incluir todas as suas obrigações de dívida pública offshore e privadas na reestruturação, segundo a Bloomberg.