Farfetch compra Luxclusif, plataforma de revenda de moda de luxo em segunda mão

A Farfetch, plataforma de venda de artigos da moda de luxo, anunciou, esta quinta-feira, que adquiriu a plataforma de revenda de moda de luxo em segunda mão Luxclusif, com a qual já colaborava. Segundo comunicado, a aquisição inclui a plataforma tecnológica da Luxclusif e a sua equipa passa a integrar o grupo Farfetch.

O negócio, cujo valor o grupo não revela no comunicado, permite à empresa fundada pelo português José Neves - e primeiro unicórnio português, tendo perdido o título por já estar cotada na bolsa de Nova Iorque - acelerar a sua área de revenda "através do desenvolvimento de tecnologia e serviços que passam por automatização de pricing e por uma rápida expansão quer geográfica, quer da categoria de revenda, nomeadamente a Farfetch Second Life", indica a nota divulgada.

A Luxclusif foi fundada em 2013 e permite a "aquisição, autenticação e venda de produtos de luxo em segunda mão de e para leilões, retalhistas, plataformas de comércio eletrónico e lojas em todo o mundo".

Quando a transação ficar completa a equipa da Luxclusif vai operar na Farfetch Second Life. Além do mais, a Luxclusif "irá continuar a vender produtos em segunda mão que adquirem a fornecedores especializados e a clientes de luxo através do serviço Second Life ou de programas similares que operam para outros parceiros da indústria de luxo".

Segundo o cofundador e diretor executivo da Luxclusif, a cultura da empresa de "constante experimentação e inovação continuará a ser fomentada" e o negócio permite à sua empresa cumprir a meta de se tornar "o parceiro ideal de marcas e retalhistas de luxo através da inovação líder de mercado e da implementação de soluções baseadas em dados de revenda".