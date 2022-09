Em 2022 regressa o pagamento de dívidas de impostos em prestações

O Conselho de Ministros desta quinta-feira, dia 9, aprovou o pagamento de impostos em atraso através de planos de prestações, para 2022, à semelhança do que aconteceu este ano.

Esta intenção estava vertida na proposta de Orçamento do Estado para 2022, que acabou por ser chumbada.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros o diploma que virá a ser publicado em Diário da República estabelece o “reforço da flexibilização dos pagamentos em prestações de tributos nas fases pré-executiva e executiva”.

Foram ainda aprovadas duas “medidas transitórias para o ano de 2022, nomeadamente o alargamento do número máximo de prestações em processo de execução fiscal e a renovação da possibilidade de adesão a planos prestacionais para pagamento do IVA e retenções na fonte de IRS e IRC no primeiro semestre de 2022″.

Durante a pandemia, como medida excecional, o Governo avançou com várias medidas de flexibilização de pagamentos de impostos. De acordo com dados divulgados em setembro, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) criou 32 158 planos de pagamento em prestações oficiosos para dívidas de IRS (contribuintes que falharam o pagamento até 31 de agosto).

Plano de pagamento a prestações oficioso

Na proposta do Orçamento do Estado para 2022, que acabou por ser chumbada, o Governo tinha já previsto de novo o pagamento a prestações para estes tributos e estabelecido que, nos casos em que os planos de pagamentos dispensem garantia, eles seriam feitos de forma automática pelo Fisco, sem necessidade de requerimento.

O regime para o próximo ano deverá ser idêntico ao que existe atualmente. A AT disponibiliza oficiosamente um plano de pagamento em prestações, para dívidas de IRS ou de IRC, independentemente da apresentação do pedido e sem necessidade da prestação de garantia, se estiverem reunidas cumulativamente as seguintes condições: o valor a pagamento de IRS ser igual ou inferior a 5 mil euros ou o de IRC ser igual ou inferior a 10 mil euros; a dívida estiver em fase de cobrança voluntária; o contribuinte não ser devedor de quaisquer outros tributos administrados pela AT; e a dívida vencer até à data de entrada em vigor do diploma que aprova a disponibilização oficiosa.

A disponibilização oficiosa do plano de pagamento em prestações não necessita de qualquer pedido prévio por parte do contribuinte que é notificado pelo Fisco de que o mesmo foi criado. Para aderir, basta fazer o primeiro pagamento proposto pela AT e esse ato equivale à aceitação do plano.

O máximo de prestações são 12, para dívidas acima de 1701 euros no caso do IRS, prazo que no IRC só é válido a partir de uma fatura em atraso acima dos 3401 euros.

A todas as liquidações fracionadas acrescem os juros de mora sobre o respetivo montante da dívida que são contabilizados desde o fim do prazo para o pagamento voluntário.