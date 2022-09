Economia portuguesa arranca dezembro a acelerar e está a crescer mais de 8% face a 2020

Portugal está sem Orçamento do Estado para o próximo ano, há eleições legislativas antecipadas daqui a pouco mais de mês e meio, e o agravamento da situação pandémica levou o país a entrar de novo em Estado de calamidade a 1 de dezembro, com a adoção de novas medidas de contenção da covid-19. Mas a economia portuguesa parece imune a esses fatores. A atividade económica acelerou ao longo de novembro face ao ano passado, e a tendência reforçou-se com a chegada de dezembro, com o crescimento a ultrapassar os 8%.

É esse o sinal dado pelo indicador diário de atividade económica (DEI), publicado pelo Banco de Portugal (BdP), cujos dados foram atualizados esta quinta-feira. Mas, é preciso ter em conta que na mesma altura de 2020 vigoraram no país diversas restrições à mobilidade e ao normal funcionamento de diversos sectores para travar a pandemia de Covid-19, penalizando a atividade.

Segundo a nota do BdP, publicada na sua página na internet, na quarta semana de novembro, o DEI - um indicador compósito que procura traçar, quase em tempo real, um retrato da evolução da atividade económica no país - "aponta para uma taxa de variação da atividade superior à observada na semana anterior".

Os números relativos a essa semana - que abrange o período entre 29 de novembro e 5 de dezembro -, indicam um crescimento homólogo da atividade económica em Portugal de 8,4%. Um valor que compara com 5,6% na semana anterior, com 5,3% na terceira semana de novembro, com 3,4% na segunda semana de novembro e com 1,4% no arranque desse mês.

Há, contudo, um efeito de base a ter em conta. Em novembro e dezembro do ano passado, face a novo agravamento da pandemia de Covid-19 em Portugal, vigoraram no país diversas medidas restritivas da mobilidade e de certas atividades económicas nos concelhos com maior risco pandémico, que abrangeram quase todo o país.

Em causa estiveram medidas como o dever cívico de recolhimento domiciliário, a obrigatoriedade de desfasamento de horários de trabalho e de teletrabalho nas funções compatíveis com este regime de trabalho. Além disso, todos os estabelecimentos comerciais (salvo algumas exceções, como farmácias, consultórios e clínicas, funerárias, postos de abastecimento e aluguer de automóveis) passaram a fechar até às 22h00 e os restaurantes não podiam ter mesas com mais de seis pessoas, tendo de encerrar às 22h30. Foram ainda restringidos os eventos e celebrações e proibidas as feiras. Medidas que, naturalmente, tiveram um impacto negativo sobre a atividade económica, levando a uma deterioração do DEI.

Quanto à taxa bienal do DEI, que indica o crescimento acumulado neste indicador nos últimos dois anos, ou seja, entre 2019 e 2021, ficou em terreno negativo na semana terminada a 5 de dezembro (-1,3%). Isto significa que a economia portuguesa terá operado nessa semana abaixo do mesmo período de 2019, ou seja, do patamar pré-crise.

Contudo, este valor tem vindo a evoluir favoravelmente nas últimas semanas. Depois de ter atingido -6,5% na semana terminada a 21 de novembro, melhorou para -2,3% na semana terminada a 28 de novembro e, agora, para -1,3%.

O DEI sumaria um conjunto de informação de natureza quantitativa e frequência diária, como o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. Por isso, permite traçar, quase em tempo real, um quadro da evolução da atividade económica no país.