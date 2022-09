Covid-19. Portos europeus movimentaram menos 7% de toneladas de mercadorias em 2020

Em 2020 - ano altamente marcado pela pandemia de covid-19 e respetivas restrições para conter a propagação do vírus - os portos da União Europeia movimentaram cerca de 3,3 mil milhões de toneladas de mercadorias em peso bruto, menos 7% que o valor registado em 2019, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

A queda acontece depois de, em 2019, este indicador ter atingido o seu valor máximo (3,6 mil milhões de toneladas). O indicador ficou, assim, em valores semelhantes aos de 2015.

Segundo o gabinete estatístico europeu, "os últimos dois trimestres de 2019 e todos os trimestres de 2020 apresentaram uma evolução negativa em comparação com nos mesmos trimestres do ano anterior", sendo que, entre estes, o segundo e terceiro trimestres de 2020 registaram quedas de 12,8% e 8%, respetivamente.

Os Países Baixos continuou a ser o país que mais carga movimentou (32 toneladas per capita), representando 17% do volume total de mercadorias marítimas movimentadas na UE. Em Portugal foram movimentados 7,7 toneladas per capita.

Apenas o porto de Valência movimentou mais toneladas de mercadoria que em 2019 (mais 0,5%). Mesmo os portos que movimentaram mais cargas, como Roterdão ou Amesterdão viram variações negativas (menos 7% e menos 14%, respetivamente).