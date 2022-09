Corrida aos bancos, caos nos câmbios, falta de liquidez: 10 países simulam ataque digital ao sistema financeiro

Um grupo de 10 países liderados por Israel simulou esta quinta-feira um ataque digital que poria o sistema financeiro internacional de pernas para o ar no espaço de dez dias, noticiou a "Reuters". A simulação previa, entre outros detalhes, a disseminação de notícias falsas, a divulgação de dados sensíveis na chamada 'Dark Web' e uma corrida aos bancos.

Na simulação "Força Coletiva" ("Collective Strength" no original) participaram por videoconferência representantes dos ministérios das Finanças de Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Áustria, Suíça, Alemanha, Itália, Países Baixos e a Tailândia. Tomaram também parte na iniciativa, que visa sensibilizar para a necessidade de cooperação para a cibersegurança mundial do sistema financeiro, representantes do Fundo Monetário Internacional e do Banco de Pagamentos Internacionais.

Em reação a esta simulação, um representante da União Europeia disse, segundo a agência, que "haveria uma reunião de emergência nesse mesmo dia" se tal acontecesse, admitindo uma reação mais veloz dos países para tentar controlar um ataque deste género. Não esperariam 10 dias para reagir, garantiu.

Segundo os promotores da simulação, um ataque deste género teria de ter um grande nível de sofisticação para atingir aqueles efeitos. A simulação, especifica a agência, incluía ataques a diversas peças da finança global como aos mercados de câmbio e obrigacionista, posições de liquidez dos bancos e dos particulares, e à possibilidade de transações de importação e exportação.

Neste encontro em Jerusalém, no qual a "Reuters" esteve presente, foram debatidas eventuais soluções para este tipo de ataque massivo, como instituição coordenada de feriados, moratórias no pagamento de dívidas, soluções de liquidez de curto-prazo como dos mercados 'repo' e 'swap', e a desindexação coordenada face às moedas de referência, segundo a "Reuters".