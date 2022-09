"Big four" da auditoria com o melhor resultado em 20 anos. Área da consultoria explica ganhos

As "big four" - como são conhecidas as quatro maiores empresas de contabilidade - registaram o melhor desempenho desde o colapso da Enron (2002), em parte graças às alterações que os seus clientes fizeram nos seus negócios por causa da pandemia de covid-19, noticia o "Financial Times".

No total, as "big four" (que inclui a Deloitte, EY, KPMG e PwC) terão acumulado 167,3 mil milhões de dólares (147,9 mil milhões de euros) em receitas em 2021, mais 7% que no ano passado.

Este é o melhor resultado desde que o escândalo da Enron (empresa energética americana acusada de fraude) levou ao colapso da Arthur Andersen em 2002 e reduziu as "big five" para apenas quatro, como são hoje conhecidas.

A explicação está, sobretudo, nos serviços de consultoria. A procura por consultoria aumentou à medida que as empresas procuravam mudar os seus negócios em resposta à pandemia de covid-19, mas também com as alterações estratégicas para se focarem em questões ambientes, sociais e governativas, escreve o jornal, apenas avançando com dados sobre o volume de negócios.