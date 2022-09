Banco da Revolut tem depósitos protegidos - mas pelo fundo de garantia da Lituânia, não pelo português

A Revolut tem o seu banco a funcionar em Portugal, mas a instituição é lituana. Por isso, embora tenha dito que os depósitos ali garantidos estão protegidos, essa proteção é feita pelo sistema de garantia de depósitos da Lituânia, ligeiramente menos robusto do que o nacional, mas acima das metas definidas na Europa.

“Os depósitos captados em Portugal pela Revolut Bank UAB são constituídos junto da casa-mãe, na Lituânia, não se encontrando garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos português, mas sujeitos ao regime de proteção de depósitos em vigor na Lituânia”, indica o Banco de Portugal em comunicado emitido esta quinta-feira, 9 de dezembro, como esclarecimento à notícia sobre a abertura da instituição em Portugal.

Ou seja, qualquer aplicação até 100 mil euros, no caso de ser perdida, teria de ser coberto pelo sistema lituano e não português.

Nos países da União Europeia há um sistema de proteção que assegura os depósitos até 100 mil euros por titular - o que difere é a forma como estão robustecidos os fundos. Por exemplo, em Portugal, os recursos próprios do português Fundo de Garantia de Depósitos representam 1,04% dos depósitos elegíveis à cobertura pela garantia. Na Lituânia, o rácio está em 0,81%. O objetivo é que, em 2024, todos os fundos europeus tenham um rácio mínimo de 0,8%.

“A Revolut Bank UAB é uma instituição de crédito com sede e autorizada na Lituânia que se encontra habilitada, nos termos legais, a operar em Portugal ao abrigo do regime da Livre Prestação de Serviços. Em concreto, ao abrigo do referido regime, a Revolut Bank UAB encontra-se habilitada a aceitar depósitos ou outros fundos reembolsáveis em território nacional”, esclarece o supervisor.

O Banco de Portugal explica que o Fundo de Garantia de Depósitos só protege “as instituições de crédito com sede em Portugal autorizadas a receber depósitos” e “as instituições de crédito com sede em países que não sejam membros da União Europeia, relativamente aos depósitos captados pelas suas sucursais em Portugal”.

A existência de um sistema de garantia comum de depósitos é um dos aspetos que mais têm sido pedidos pelos defensores da União Bancária, já que este seria o seu terceiro pilar (depois da supervisão e resolução únicas).