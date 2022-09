Via Verde vai cobrar mais por serviços extra portagem. Eis o que muda, em seis perguntas e respostas

O negócio da Via Verde vai mudar. Vai haver preços diferentes consoante os serviços usados, e a partir de 5 de janeiro de 2022 deixa de ser possível comprar o equipamento que permite identificar o veículo do cliente: os serviços passam a ter de ser subscritos. Inicialmente serão afetados apenas os novos clientes e a aqueles que já aderiram à subscrição mensal, como o Via Verde Leve e o Via Verde Livre, ou que tinham uma subscrição anual de serviços. Para já não se altera nada para quem comprou o equipamento identificador: as mudanças só se aplicam quando o aparelho deixar de funcionar, porque o cliente não vai poder adquirir um novo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler