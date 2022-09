Três em cada quatro profissionais de tecnologia ponderam mudar de emprego

Cerca de 40% dos profissionais que trabalham na área das tecnologias de informação (TI) estão ativamente à procura de emprego e quase 75% esperam deixar o seu cargo atual num horizonte temporal de dois a três anos, avança um inquérito global, conduzido pela Boston Consulting Group (BCG) e a The Network, a que o Expresso teve acesso.

O relatório “Decoding the Digital Talent Challenge”, que abrangeu um universo de 10 mil profissionais da área tecnológica, realça que a conciliação entre a carreira e a vida pessoal é o principal motor de mudança, mas os salários estão a ganhar destaque.

O estudo, que procura compreender o que leva os profissionais a procurar novos desafios e como é que as empresas retêm talento, naquele que é considerado um dos sectores mais competitivos a nível mundial, conclui que a oportunidade de progressão na carreira é o que mais motiva a mudança (63% dos inquiridos indicam-no) e a procura de novos desafios.

Mas são o peso crescente da procura de maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional e os aspetos financeiros da carreira que mais se destacam no estudo.

"O equilíbrio entre vida pessoal e profissional continua a ser o aspeto mais valorizado no emprego, ao qual se segue a boa relação com os colegas de trabalho", sinaliza o estudo, que refere também que a compensação financeira, tanto sob a forma de salário, como de incentivos a longo prazo - tais como opções de compra de ações - "ganhou terreno, passando do quinto para o terceiro lugar nas preferências, quando comparado com os resultados do último inquérito, realizado em 2018".

Na decisão de mudança pesam também a diversidade e a inclusão, bem como as questões ambientais, que aumentaram de importância no último ano para 61% dos profissionais da área tecnológica. O estudo da BCG realça mesmo que "50% dos inquiridos não trabalharia para empresas que não partilhassem as suas crenças sobre diversidade e inclusão, enquanto 48% adotam a mesma posição relativamente a políticas ambientais".

75% preferem trabalhar em horários flexíveis

Com a pandemia de covid-19 a impor novas regras no mercado laboral nos últimos quase dois anos, o padrão de trabalho dos profissionais tecnológicos foi fortemente impactado. Embora tecnicamente possível, o trabalho totalmente remoto era no passado uma realidade para uma percentagem minoritária dos profissionais. Em 2020 aumentou significativamente para os perfis tecnológicos, atingindo 76% no final do último ano, face a 41% registados em 2018.

Um registo que muitos gostariam de manter, associado a um reforço da flexibilidade. Só 25% dos profissionais inquiridos optariam por um regime de trabalho totalmente remoto, mas a esmagadora maioria (95%) admitem que gostariam de manter alguma dessa flexibilidade, trabalhando pelo menos um dia por semana a partir de casa. O estudo indica que outros tipos de flexibilidade são também altamente valorizados: 75% dos profissionais dizem preferir trabalhar com horários total ou parcialmente flexíveis.

Um aspeto curioso é que apesar da elevada disponibilidade para aceitar novos desafios profissionais, os profissionais tecnológicos estão menos disponíveis para aceitar desafios profissionais noutro país. Uma realidade que se pode justificar com a tendência de crescimento do trabalho remoto.

No estudo agora divulgado pela BCG, só 55% dos profissionais se dizem disponíveis para aceitar um novo emprego fora do seu país, menos 12 pontos percentuais do que o apurado em 2018.

Porém, 68% dos inquiridos estariam dispostos a trabalhar remotamente para um empregador sem presença física no seu país, um valor significativamente mais elevado do que a média de 57% de colaboradores de outras áreas de trabalho, que não tecnológicas.

“A pandemia veio derrubar barreiras físicas e a presença geográfica é um pormenor cada vez menos relevante na escolha de um emprego", vinca Eduardo Bicacro, da Boston Consulting Group.

Segundo o estudo, os Estados Unidos da América, o Reino Unido e a Austrália lideram a lista de países onde o talento procuraria o referido emprego remoto. Já quando se menciona a deslocação física para trabalhar, "o Canadá é o destino mais desejável, tendo ultrapassado os Estados Unidos da América desde o último inquérito".

Países europeus como a Alemanha, Suíça e França, viram a sua popularidade diminuir, enquanto Singapura e Nova Zelândia entraram no top 10 do ranking dos países considerados apetecíveis, refletindo a situação favorável da Covid-19 nestes países. O Reino Unido manteve a sua quinta posição, sendo Londres ainda a cidade mais atrativa para a transferência de talentos digitais, sinaliza o relatório.

Mas Eduardo Bicacro realça que "Portugal é uma tendência global" e vinca que o país pode sobressair nesta competição, "quanto mais cedo oferecermos opções realmente adequadas às preferências dos trabalhadores”.