Futuros da eletricidade no mercado ibérico atingem novo máximo histórico

O mercado de contratos futuros de eletricidade da Península Ibérica, operado pelo Omip, registou esta quarta-feira um novo máximo histórico. Os contratos anuais, relativos a 2022, chegaram aos 180 euros por megawatt hora (MWh).

Este valor marca uma aceleração do preço dos futuros para 2022, que na terça-feira tinham chegado a 160,5 euros por MWh, mas que ainda não tinham superado os 162,75 euros de 5 de outubro, durante a semana em que os preços no mercado diário também atingiram um máximo histórico.

O mercado grossista da Península Ibérica registou o seu preço diário mais alto de sempre a 7 de outubro, com o MWh a custar em média 288,53 euros. Esse continua a ser o mais alto preço médio diário do mercado ibérico de eletricidade (Mibel), apesar de em novembro e nesta primeira de dezembro os preços grossistas terem assumido valores muito elevados, acima dos 200 euros por MWh (a média histórica do Mibel, desde a sua criação em 2007, ronda os 50 euros por MWh).

No mercado de futuros, o contrato anual para 2022 atinge agora um valor inédito, que poderá estar relacionado com os preços recorde das licenças de emissão de dióxido de carbono (CO2), que superaram os 90 euros por tonelada, conjugados com preços muito elevados no gás natural (em torno dos 100 euros por MWh).

Mas outro fator que terá feito disparar os futuros para 2022 serão os receios sobre o sistema elétrico francês. Esta quarta-feira o portal especializado Montel News apontava, citando a gestora da rede elétrica francesa, a RTE, "restrições significativas" no abastecimento de eletricidade na região Sul de França, associadas à paragem prolongada para manutenção de parte da capacidade nuclear do país.

Segundo o Omip, também os futuros de eletricidade em França se ressentiram, com o contrato para 2022 a disparar esta quarta-feira para 222 euros por MWh, bem acima dos 196 euros por MWh da véspera.

Os contratos futuros são uma referência para os comercializadores de energia, que habitualmente operam com um cabaz de preços e contratos de diferentes maturidades (anuais, trimestrais, mensais e semanais, complementadas por ajustes no mercado diário).

O maior ou menor preço médio da energia que os comercializadores conseguem contratar no mercado grossista acaba por influenciar os preços que esses fornecedores oferecem aos seus clientes, quer industriais, quer residenciais.

Os preços futuros são igualmente uma referência considerada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) na definição das tarifas reguladas anuais (passíveis de atualizações trimestrais).

Em outubro a ERSE apresentou uma proposta tarifária para 2022 que considerou um pressuposto de preço grossista para o próximo ano de 105,5 euros por MWh (bem abaixo do atual nível dos futuros para o próximo ano).

A 15 de dezembro o regulador da energia divulgará a sua decisão final sobre as atualizações de tarifas que irão vigorar a partir de 1 de janeiro de 2022.