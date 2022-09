Estados Unidos e União Europeia defendem mudanças no controlo da concorrência na era digital

Os Estados Unidos e a União Europeia concordaram terça-feira quanto à necessidade de se introduzirem alterações no controlo da concorrência face aos avanços tecnológicos e ao crescimento da economia digital. Segundo um comunicado conjunto, o governo norte-americano e a União Europeia abriram o diálogo sobre política de concorrência de tecnologia em Washington.

O evento foi inaugurado pela comissária europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, a presidente da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, Lina Khan, e o procurador-geral adjunto da divisão antimonopólio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Jonathan Kanter.

Na nota, ambas as partes destacaram que os organismos que zelam pela concorrência devem avaliar com mais regularidade os efeitos da internet, o papel desempenhado por grandes quantidades de dados, a interoperabilidade e "outras características tipicamente encontradas nos mercados de novas tecnologias e digitais". Isso significa, segundo os EUA e a UE, que as agências antimonopólio devem "adaptar-se e responder a esses novos desafios".

Nesse sentido, os Estados Unidos e a UE reafirmaram o interesse mútuo em cooperar nesta matéria, especialmente no setor de tecnologia, e destacaram que tal colaboração deve incluir uma troca de opiniões e experiências tanto no que diz respeito às políticas de concorrência, como as ações a aplicar.

Através deste diálogo, os Estados Unidos e a União Europeia vão procurar explorar novas formas para facilitar a coordenação e o intercâmbio de informações para garantir que os órgãos encarregados de garantir a concorrência estejam equipados para enfrentar novos desafios, refere o comunicado.

Ambas as partes detalharam que o diálogo consistirá em reuniões de alto e baixo nível, que se concentrarão em questões de políticas conjuntas e a aplicação da concorrência nos mercados de tecnologia.